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وزير خارجية فرنسا: وضع رعايانا المحتجزين في إيران غير مقبول ويجب على الفرنسيين عدم السفر إليها

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:07
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