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الخارجية الصينية: بكين تولي أهمية كبيرة لتعليقات الرئيس الأميركي المنتخب بشأن التواصل مع الرئيس الصيني

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:36
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