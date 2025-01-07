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الرئيس بري يدعو لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:02
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