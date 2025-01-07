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مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق هي الضغط على حماس

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:08
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