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رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير: أمامنا فرصة تاريخية ولا مجال سوى للتلاقي من أجل مصلحة لبنان ولا خيار سوى العودة إلى الدولة

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:22
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