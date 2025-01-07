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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية فلسطينية مسلحة بمسيرة في بلدة طمون بعد إطلاقها النار على قواتنا

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:25
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