Advertisement

أخبار عاجلة

السيدة منى الهراوي من المتحف الوطني: بالرغم من قساوة المرحلة التي يجتازها لبنان والمنطقة متشبثون بعراقة بلادنا وقد تعلمنا من الماضي ثقافة الصبر والاستمرار

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: حكاية المتحف الوطني نموذج مصغّر لحكاية لبنان الذي شهد على مر تاريخه القديم والحديث الكثير من الفصول التي تبدو معالمها واضحة
lebanon 24
07/01/2025 13:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من المتحف الوطني: نلتقي اليوم هنا في رحاب المتحف الوطني لنفتتح "جناح نهاد السعيد للثقافة" ومعه يطل افق جديد للمتحف نحو المستقبل
lebanon 24
07/01/2025 13:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة محمد مرتضى من المتحف الوطني: انتخاب رئيس الجمهورية هو الباب الاول المفضي الى اعادة تكوين السلطات بغية الشروع في عملية الانقاذ
lebanon 24
07/01/2025 13:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عدم زيارة وزير خارجية السعودية لبنان "يتفاعل".. اطلالة لميقاتي من المتحف الوطني وجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء
lebanon 24
07/01/2025 13:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2025-01-07
05:59 | 2025-01-07
05:58 | 2025-01-07
05:57 | 2025-01-07
05:54 | 2025-01-07
05:44 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24