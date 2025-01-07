السيدة منى الهراوي من المتحف الوطني: بالرغم من قساوة المرحلة التي يجتازها لبنان والمنطقة متشبثون بعراقة بلادنا وقد تعلمنا من الماضي ثقافة الصبر والاستمرار

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