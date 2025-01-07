ميقاتي: هذا الجناح الذي يقع في جوار المتحف الوطني بحلته المعاصرة سوف يشكل مساحة تضج بالحياة تنفخ الروح في معلمٍ وطني بقي صامدًا في وجه الحروب والدمار

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