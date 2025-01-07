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رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: هذا النداء هو دعوة للجميع ليتحلّوا بالمسؤولية ولينتخبوا الرئيس ولا بدّ من التنازل عن فكرة "أنا أو لا أحد"

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:44
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