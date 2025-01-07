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ميقاتي: نتطلع الى أن يكون هذا الافتتاح ايذانا بوقف نهائي وشامل للعدوان وتداعياته واستكمال نشر الجيش في كل الجنوب وعودة جميع اللبنانيين النازحين

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:44
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