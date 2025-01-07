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ميقاتي: اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:45
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