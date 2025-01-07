Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: قدرنا تخطي الصعاب يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد بجلسة الخميس
lebanon 24
07/01/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يصل هوكشتاين يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة مراحل تطبيق وقف اطلاق النار أولاً وبوقف إطلاق النيران السياسية على الرئيس في جلسة الخميس ثانياً (الجديد)
lebanon 24
07/01/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: ميقاتي قال خلال الجلسة إننا نقدر تحديد بري 9 كانون الثاني المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
07/01/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان خلال لقائه ميقاتي: اردت القيام بهده الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل
lebanon 24
07/01/2025 13:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2025-01-07
06:03 | 2025-01-07
05:59 | 2025-01-07
05:58 | 2025-01-07
05:57 | 2025-01-07
05:54 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24