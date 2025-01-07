ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية

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