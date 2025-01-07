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الرئيس البيلاروسي: في حال تم جر بلدنا إلى حرب فهذا سيكون وضعا صعبا وقد لا نكون قادرين على الصمود كدولة

Lebanon 24
07-01-2025 | 05:37
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