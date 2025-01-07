Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: 112 عائلة من ذوي المختطفين تقدم التماسا للمحكمة العليا يتهم الحكومة بالتخلي عنهم

Lebanon 24
07-01-2025 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: محكمة العدل العليا ترفض التماسا بالإفراج عن جثث إرهابيين من مواطني إسرائيل لدفنها
lebanon 24
07/01/2025 15:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: التفويض الممنوح للوفد المفاوض يكفي لتحقيق تقدم بمحادثات صفقة التبادل
lebanon 24
07/01/2025 15:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب للمطالبة بإعادة المختطفين
lebanon 24
07/01/2025 15:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول: هناك تقدم في مفاوضات غزة
lebanon 24
07/01/2025 15:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2025-01-07
07:16 | 2025-01-07
07:13 | 2025-01-07
07:11 | 2025-01-07
07:05 | 2025-01-07
07:04 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24