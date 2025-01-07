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يسرائيل هيوم: من بين 10 آلاف أمر تجنيد صدرت للحريديم حضر 400 فقط إلى مركز التجنيد وانضم 70 شخصا فقط للخدمة

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:11
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