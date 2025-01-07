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وزير العمل مصطفى بيرم من السرايا: لا نقبل باستهداف أي مواطن أو أي فئة فكيف إذا كانت هذه الفئة عوائل الشهداء؟
Lebanon 24
07-01-2025
|
10:27
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