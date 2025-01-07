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بلومبرغ عن لجنة عينها نتنياهو: قد نحتاج 3.6 مليار دولار إضافية سنويا للجيش الإسرائيلي استعدادا للمواجهات على جبهات عدة

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:36
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