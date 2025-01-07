وزير الخارجية الإماراتي خلال استقبال نظيره الإسرائيلي يؤكد أهمية العمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإنهاء التوتر وحماية أرواح المدنيين (سكاي نيوز)

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