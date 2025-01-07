جبران باسيل للـ"LBCI": موقفنا من العام 2022 ضرورة التوافق الداخلي ليزيد الدعم الخارجي وهو السبب الاساسي لعدم موافقتنا على ترشيح فرنجية ولذلك انا ايضا لم اترشح

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