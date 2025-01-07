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وزيرة الخارجية الكندية: تعليقات ترمب تظهر عدم فهم تام لما يجعل كندا دولة قوية

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:20
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