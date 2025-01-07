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جيروزاليم بوست عن مصدر: واشنطن لا ترى سببا لبقاء جيش إسرائيل جنوبي لبنان إذا واصل جيش لبنان انتشاره كما هو

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:23
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