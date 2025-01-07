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القناة 13 عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: عمليتنا البرية بغزة حققت هدفها وبدون صفقة سيتكبد جنودنا ثمنا باهظا
Lebanon 24
07-01-2025
|
16:14
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