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واشنطن بوست عن مدير شؤون الأونروا في غزة: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:20
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