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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ هجمات في منطقة خان يونس ضد عدد ممن شاركوا في هجوم 7 تشرين الاول

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:34
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