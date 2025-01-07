13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"القناة 12" عن مصادر في مجلس الوزراء الإسرائيلي: هناك أماكن في لبنان لن تنسحب منها إسرائيل لسنوات طويلة
Lebanon 24
07-01-2025
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش أنهى انتشاره في 3 نقاط في بلدة الناقورة و حامول بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش أنهى انتشاره في 3 نقاط في بلدة الناقورة و حامول بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها
08/01/2025 07:58:03
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المُحدّد للإنسحاب من لبنان على أنّه تاريخ مقدس
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المُحدّد للإنسحاب من لبنان على أنّه تاريخ مقدس
08/01/2025 07:58:03
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: مسؤول أميركي وصف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في #لبنان بأنها لعبة خطيرة
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: مسؤول أميركي وصف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في #لبنان بأنها لعبة خطيرة
08/01/2025 07:58:03
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"واللا" عن مصادر: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أكد لسوليفان أن إسرائيل تريد الحفاظ على الاتفاق في لبنان
Lebanon 24
"واللا" عن مصادر: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أكد لسوليفان أن إسرائيل تريد الحفاظ على الاتفاق في لبنان
08/01/2025 07:58:03
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
01:48 | 2025-01-07
07/01/2025 01:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
12:43 | 2025-01-07
07/01/2025 12:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:32 | 2025-01-07
07/01/2025 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:37 | 2025-01-08
إعلام كردي: قصف تركي على ريف بلدة سلوك شمال سوريا
23:25 | 2025-01-07
الدفاع الروسية: إسقاط 32 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
18:37 | 2025-01-07
ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح إلى 3
18:36 | 2025-01-07
الخارجية الأميركية: قوات الدعم ارتكبت جرائم إبادة جماعية في السودان
18:24 | 2025-01-07
قنبلة صوتية في حي السائق في مخيم برج البراجنة
18:08 | 2025-01-07
قصف مدفعي شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
08/01/2025 07:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24