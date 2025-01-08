Advertisement

أخبار عاجلة

النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى: حلمنا أن يكون لدينا الرئيس الجامع الذي يطبّق القرار 1701 ويقوّي الاقتصاد والقضاء والعماد جوزيف عون هو الأقرب إلى ذلك

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجديد: عدد من نواب المعارضة يعقدون إجتماعاً الآن في دارة النائب فؤاد مخزومي
lebanon 24
08/01/2025 14:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: فطور صباحي جمع الموفد الأميركي آموس هوكستين وعدد من نواب المعارضة ومستقلين في دارة النائب فؤاد مخزومي
lebanon 24
08/01/2025 14:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سيمون أبي رميا: كان لنا لقاء مع النائب سامي الجميّل من ضمن الحراك الجدي لانتخاب رئيس ونتفق معه على عدد من الثوابت منها أن يكون الرئيس سيادياً وإنقاذياً
lebanon 24
08/01/2025 14:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
lebanon 24
08/01/2025 14:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:50 | 2025-01-08
06:49 | 2025-01-08
06:43 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24