النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى: حلمنا أن يكون لدينا الرئيس الجامع الذي يطبّق القرار 1701 ويقوّي الاقتصاد والقضاء والعماد جوزيف عون هو الأقرب إلى ذلك

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