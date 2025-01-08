Advertisement

أخبار عاجلة

قوات "قسد": غارات تركية على سد تشرين ومحيطه بالتزامن مع هجمات للفصائل التابعة لتركيا على قرى شمال سد تشرين وجنوب شرق منبج

Lebanon 24
08-01-2025 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات سوريا الديمقراطية في بيان: قوات مجلس منبج العسكري تُفشل جميع هجمات "مرتزقة الاحتلال التركي" على سد تشرين وجسر قرقوزاق
lebanon 24
08/01/2025 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجيش الوطني" الموالي لتركيا يستهداف بالصواريخ مواقع "قسد" على محور سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب (الميادين)
lebanon 24
08/01/2025 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المُسير التركي يستهدف بغارة جوية مجموعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في محيط سد تشرين شرقي حلب
lebanon 24
08/01/2025 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "قسد" للحدث: الفصائل المدعومة من تركيا تشن هجمات متواصلة على قواتنا في منبج
lebanon 24
08/01/2025 14:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:50 | 2025-01-08
06:49 | 2025-01-08
06:43 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24