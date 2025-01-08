Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: اليوم وللمرة الاولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية

Lebanon 24
08-01-2025 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
lebanon 24
08/01/2025 14:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري: ميقاتي قال إنّه مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون قد أعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين ومع العالم
lebanon 24
08/01/2025 14:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من المتحف الوطني: نلتقي اليوم هنا في رحاب المتحف الوطني لنفتتح "جناح نهاد السعيد للثقافة" ومعه يطل افق جديد للمتحف نحو المستقبل
lebanon 24
08/01/2025 14:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه برّي لـ"الجديد": الجو منيح اليوم وإن شاء الله هناك رئيس في جلسة 9 كانون الثاني
lebanon 24
08/01/2025 14:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:54 | 2025-01-08
06:50 | 2025-01-08
06:49 | 2025-01-08
06:43 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24