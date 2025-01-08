الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط تدعي أنها تاريخية وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا

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