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يسرائيل هيوم: الجيش ينشئ فرقة جديدة لتعزيز تواجده على الحدود الشمالية مع لبنان

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:09
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