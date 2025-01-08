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أكسيوس عن مديرة الاتصالات في الأونروا: لن نوقف عملياتنا بنهاية الشهر الجاري عندما يدخل قانون الحظر حيز التنفيذ

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:25
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