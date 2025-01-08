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الدنمارك: المخاوف الأمنية التي أثارتها أميركا في القطب الشمالي مشروعة في أعقاب زيادة النشاط الروسي والصيني في المنطقة

Lebanon 24
08-01-2025 | 07:39
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