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كاتس: سنواصل العمل بقوة في مواجهة موجة الإرهاب وسنشل التهديدات ومن يشكلها ومن يرعاها وسنضمن أمن المستوطنات والمستوطنين

Lebanon 24
08-01-2025 | 07:47
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