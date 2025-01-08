وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية: أكملنا اليوم شهرا كاملا في دمشق ولن تكتمل فرحتنا إلا باستكمال وحدة الأراضي السورية وإعادة المهجرين واللاجئين لكافة بلداتهم ومدنهم

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