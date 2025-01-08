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دولة الإمارات تدرج 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب المحلية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-01-2025 | 09:43
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