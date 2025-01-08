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"لبنان 24": دبابات إسرائيلية تتوغل في بلدة مارون الراس وتحليق مسيّرة من نوع "هرمز 900" في أجواء بنت جبيل
Lebanon 24
08-01-2025
|
10:43
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