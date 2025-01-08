Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش استعاد جثتي يوسف وحمزة الزيادنة من غزة وتبقى 98 مختطفا بينهم 36 أعلن مقتلهم

Lebanon 24
08-01-2025 | 10:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية حصلت على معلومات استخباراتية وبناء عليها عثرت على جثة يوسف الزيادنة
lebanon 24
08/01/2025 20:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يبني مواقع كبيرة بجنوب لبنان تشبه التي بناها في محور نيتساريم بغزة
lebanon 24
08/01/2025 20:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يسيطر على 30% من قطاع غزة في الشمال ومحور نتساريم بالوسط ومحور فيلادلفيا ورفح جنوبا
lebanon 24
08/01/2025 20:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش عثر في حواسب حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة
lebanon 24
08/01/2025 20:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:45 | 2025-01-08
13:41 | 2025-01-08
13:36 | 2025-01-08
13:25 | 2025-01-08
13:24 | 2025-01-08
13:20 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24