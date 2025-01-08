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بلينكن: وقف إطلاق النار في لبنان متماسك وآلية المراقبة تعمل بشكل جيّد

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:05
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