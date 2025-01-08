Advertisement

أخبار عاجلة

خامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي في طهران: الأدلة تشير إلى أن الأميركيين يسعون إلى تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق

Lebanon 24
08-01-2025 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية
lebanon 24
09/01/2025 00:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الإيرانية: رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين
lebanon 24
09/01/2025 00:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يزور طهران غدا الثلاثاء (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/01/2025 00:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء والمرشد الإيراني يؤكدان ضرورة زيادة التنسيق لدعم أمن المنطقة واستقرارها
lebanon 24
09/01/2025 00:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:06 | 2025-01-08
17:05 | 2025-01-08
16:54 | 2025-01-08
16:35 | 2025-01-08
16:34 | 2025-01-08
16:33 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24