النائب بلال عبدالله: نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان

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