Advertisement

أخبار عاجلة

انتهاء اجتماع "القوات" والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب (الجديد)

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التقى جعجع.. لودريان غادر معراب و "لا تصريح"
lebanon 24
09/01/2025 00:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى معراب (الجديد)
lebanon 24
09/01/2025 00:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة الجديدة في سوريا تخصص مكتبا لشؤون المرأة ودورها "في المجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي" (الشرق)
lebanon 24
09/01/2025 00:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يحضّ السلطات السورية الجديدة على معالجة "مشكلة" القوات الكردية
lebanon 24
09/01/2025 00:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2025-01-08
17:06 | 2025-01-08
17:05 | 2025-01-08
16:54 | 2025-01-08
16:35 | 2025-01-08
16:34 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24