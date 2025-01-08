Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في حماس: قدمنا تنازلات عديدة في سبيل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي خلال استقبال نظيره الإسرائيلي يؤكد أهمية العمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإنهاء التوتر وحماية أرواح المدنيين (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/01/2025 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في حماس لواشنطن بوست: مقترحنا الجديد لوقف النار يتضمن تنازلات رئيسية
lebanon 24
09/01/2025 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني لسكاي نيوز عربية: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/01/2025 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة
lebanon 24
09/01/2025 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2025-01-08
17:06 | 2025-01-08
17:05 | 2025-01-08
16:54 | 2025-01-08
16:35 | 2025-01-08
16:34 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24