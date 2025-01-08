Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: ننتظر زيارة وفد الإدارة السورية الجديدة لتحديد موعد فتح السفارة السورية في طرابلس

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: الوزير اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد فيها موقف بلاده الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة
lebanon 24
09/01/2025 00:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة ويجب وقف الحرب فورا
lebanon 24
09/01/2025 00:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: نتمنى أن يدير السوريون بلادهم بدون ضغوط وتدخلات خارجية
lebanon 24
09/01/2025 00:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة: نتطلع لأن تسهم زيارتي لقطر والإمارات والأردن في دعم الاستقرار والأمن وبناء شراكات متميزة
lebanon 24
09/01/2025 00:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:10 | 2025-01-08
17:08 | 2025-01-08
17:06 | 2025-01-08
17:05 | 2025-01-08
16:54 | 2025-01-08
16:35 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24