النائب الياس جرادي: منعًا للانقلاب على الدستور على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى

Lebanon 24