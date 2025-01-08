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ميشال معوض من معراب: الوضوح والعلاقات الدولية والرئيس الجامع هي المواصفات التي يجب أن تكون لدى الرئيس المقبل وهذه الصفات تنطبق على جوزيف عون

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:54
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أديب عبد المسيح من معراب: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون
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