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معوض: لبنان في هذه المرحلة يطوي صفحة ويفتح أخرى جديدة فيها تحديات كبيرة وهذا الأمر يتطلب رئيسًا جامعًا قدر المستطاع

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:55
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الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
09/01/2025 00:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: هناك سوريا جديدة وشعب حرّ وهذه من المرّات القليلة التي أنا متفائل فيها ويجب ان لا نعود في لبنان الى اللبنانيات ونفوّت الفرص
lebanon 24
09/01/2025 00:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحن في "حزب الله" حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل النيابية بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة وهذا التوافق هو جلسة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان ولا فرصة للإلغائيين في لبنان
lebanon 24
09/01/2025 00:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير أمل أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان
lebanon 24
09/01/2025 00:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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