جورج عقيص من معراب: كل تسوية لها ظروفها واليوم هناك تغيرات اقليمية كبيرة وهناك خارطة ترسم لهذا الشرق ولبنان يجب أن يكون باطار تناغمي مع هذه الخارطة

Lebanon 24