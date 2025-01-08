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جورج عقيص من معراب: كل تسوية لها ظروفها واليوم هناك تغيرات اقليمية كبيرة وهناك خارطة ترسم لهذا الشرق ولبنان يجب أن يكون باطار تناغمي مع هذه الخارطة

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:56
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