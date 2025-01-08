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عقيص: نحن في الإتجاه الصحيح ولا نية لدينا بكسر أي فريق والإتفاق الليلة سيكون تتويجًا لمسار اتخذته القوات منذ سنوات

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:56
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