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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن ستعلن اليوم عن آخر حزمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:24
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