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"يسرائيل هيوم" عن سموتريتش: سنبقى في غزة لوقت طويل وبعد تنصيب ترمب الضغط سيزداد

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:00
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