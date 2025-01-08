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"يسرائيل هيوم" عن سموتريتش: سنبقى في غزة لوقت طويل وبعد تنصيب ترمب الضغط سيزداد
Lebanon 24
08-01-2025
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14:00
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